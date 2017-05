Maria Beatrice Live in diretta dall'Hard Rock Cafè. Ospiti d'eccezione: Marco Guazzone e gli Stag

Il 10 maggio prosegue all'Hard Rock Cafe di Roma il viaggio nella musica con gli storici memorabilia e con grandi ospiti, in compagnia di Maria Beatrice Alonzi per MBL, in diretta social alle ore 11.00. Un'ora per scoprire e conoscere da vicino gli STAG, il cui frontman Marco Guazzone è un amatissimo personaggio che si è fatto conoscere al grande pubblico al Festival di Sanremo 2012 con Guasto e che il 12 maggio al Monk di Roma festeggerà con la band il nuovo album "Verso le Meraviglie". Ospiti della terza puntata del format che nelle prime due dirette social ha totalizzato 50.000 spettatori, Marco Guazzone, Stefano Costantini, Edoardo Cicchinelli e Giosuè Manuri, ripercorreranno la loro storia musicale, presentando e dando al pubblico un primo assaggio di "Verso le Meraviglie", un progetto discografico che conferma la qualità poetica e creativa di una delle più interessanti formazioni italiane: emozionante, vibrante ed energico.. Insieme agli STAG, con MBL il nuovo appuntamento è anche con le memorabilia del locale rock della capitale: in questa puntata si parlerà della storica Frankenstrat, la chitarra elettrica di Eddie Van Halen, realizzata su misura per il famoso chitarrista co-fondatore dell'omonimo gruppo. E poi i piatti del giorno, con il Tango salsa burger proveniente da Buenos Aires attraverso il World Burger Tour, l'evento che sta portando in tutti i cafè del mondo una selezione di otto panini locali di diversa nazionalità, accompagnato dal cocktail Lovely Rita. Sullo sfondo il 46esimo compleanno di Hard Rock Cafe nel mondo, che si celebra il 14 giugno con un evento chiamato Founders day. A condurre la chiacchierata, come sempre, Maria Beatrice Alonzi, accompagnata dalle note live di Giulio Viola.