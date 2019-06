Margherita Vicario a 'Na Cosetta Estiva

Dopo il ritorno in grande stile sulla scena discografica con i singoli "Abauè" e "Mandela", Margherita Vicario porta sul palco di 'Na cosetta estiva uno spettacolo inedito in formazione duo. Accompagnata dal giovane pianista e arrangiatore con formazione jazz Alessandro Pollio, la Vicario sperimenta i nuovi brani e sfoggia i classici del suo repertorio. Un ultimo giro attaccata alla chitarra prima di reimmergersi nella full band del 2020.

Un cambio di rotta potente e di respiro internazionale per Margherita Vicario che tira fuori tutta la sua presenza scenica.

Parole e melodie la confermano come una delle cantautrici più soprendenti e coraggiose, potente ma sembre con estrema raffinatezza e leggerezza. Restiamo ancora tutti con il fiato sospeto nell’attesa di ascoltare il suo secondo album, progetto che continua a prendere forma grazie alla complicità della produzione di Davide “Anti Anti“ Pavanello di casa INRI.

'Na Cosetta Estiva

Una nuova piazza per il Festival di Roma Est, organizzato dal bistrot e live club Na cosetta nell'inedita location di snodomandrione in Via del Mandrione 63. Incastonata tra l'affascinante e storico acquedotto Felice e lo scenario più urbano della ferrovia che corre lungo la Casilina, oltre 4mila metri quadri di spazio all'aperto per fare la vostra estate.



