Margherita e il Maestro al Teatro Trastevere

Andrà in scena dal 26 settembre al 1 ottobre presso il Teatro Trastevere lo spettacolo “Margherita e il Maestro”, liberamente ispirato all’opera di M. Bulgakov “Il Maestro e Margherita”



Adattamento e regia Nicoletta Conti



Lo spettacolo si terrà alle ore 21 dal martedì al sabato, mentre la domenica alle ore 18.

Prezzo biglietto: intero 15€; ridotto 12€ per gli under14 e gli over65

Per info e prenotazioni: 392/0824299

Pagina Facebook: Associazione culturale “Sipario su Roma”