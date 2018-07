Ex Dogana in collaborazione con Espolòn Tequila organizza il primo festival in onore del temerario cocktail messicano, il Margarita.

Margarita Fest

Secondo quanto afferma William Grimes, autore di "Straight Up or On the Rocks: The Story of the American Cocktail" il Margarita era già diffuso negli anni trenta, diventando di fatto il padre di tutti i miscelati a base di tequila.

Sei twist sul Margarita

Per una sera potrete assaggiare sei twist sul Margarita creati da sei bartender, votando da * stella a ***** stelle ogni creazione.

Il bartender vincitore avrà un ricco premio, per tutti i votanti sarà regalato un corso gratuito per imparare a fare un ottimo Margarita anche da casa vostra.

Per iscriversi scrivere nome più partecipante sulla bacheca dell'evento Facebook. Il Margarita vi sta aspettando!

Ingresso gratuito, ampio parcheggio e zona food in loco.

Ex Dogana, Viale dello Scalo San Lorenzo 10