Marcus Miller. Laid Black

Marcus Miller torna in Italia con il suo nuovo “Laid Black”. Uno show sorprendente dove si potranno ascoltare live i brani del suo leggendario repertorio e l’anteprima dei nuovi pezzi estratti dal disco in uscita nei prossimi mesi.

Vincitore di due Grammy Awards, dell'Edison Award for Lifetime Achievement in Jazz 2013, del Victorie du Jazz 2010 e nominato Artista per la Pace Unesco 2013, Miller non è solo un musicista eccezionale, un bassista e multistrumentista apprezzato in tutto il mondo ma anche un dotato compositore e produttore.

Il leggendario album Tutu, scritto e prodotto per Miles Davis, lo ha consacrato alla fama internazionale quando aveva solo 25 anni. Nel corso della sua carriera Miller ha collaborato con moltissimi artisti di talento tra cui Eric Clapton, George Benson, Luther Vandross, Aretha Franklin, Chaka Khan, Al Jarreau, Wayne Shorter ed Herbie Hancock.