Marcondiro ospite all'evento "Vita da Artista" presso la Galleria Incinque Open Art Monti

E' ancora possibile vivere di arte? E' ancora percorribile questa strada? Questa la domanda al centro del format Vita da Artista che si terrà dal 2 al 31 luglio 2020 presso la Galleria Incinque Open Art Monti. Un mese di incontri introdotti e moderati dai curatori della mostra, ovvero Monica Cecchini, architetto e gallerista, Jonathan Giustini, scrittore e giornalista, con la partecipazione speciale di Roberto Kunstler, storico cantautore e poeta, che suonerà a volte, in forma acustica, alcune delle sue celebri canzoni. Tra i primi ospiti di questo appuntamento martedì 7 luglio Marco Marchese Borrelli, leader dei Marcondiro che si aprirà a questa riflessione raccontando il suo punto di vista e la sua storia.



Marcondiro è un progetto musicale ideato e prodotto nel 2009 da Marco Borrelli, dopo diverse esperienze discografiche come produttore ("Sottovoce"dei Konsentia, 2001 CNI) e musicista in numerose band e spettacoli musicali itineranti (Radioconcerto, un tributo alla Storia della Radio in Italia, presentato in Italia e all'Estero). Nelle intenzioni del suo fondatore, il progetto Marcondiro unisce la tradizione cantautroriale italiana, alle sonorità folk e rock della storia musicale nazionale. Una vocazione che nasce dagli ascolti e dalle ispirazioni dell'infanzia di Marco, durante la quale gli strumenti erano i giocattoli delle sue giornate e le melodie erano parte dei suoi giochi da bambino.



Nel 2011, pubblica "SpettAttore", il suo disco d'esordio, edizioni Just1. "Il Salto", primo singolo tratto dell'album, viene recensito, tra gli altri, da Vincenzo Mollica nella sua rubrica del TG1 "DoReCiakGulp", definendolo "originale". Nello stesso anno, parte il tour di Marcondiro, che toccherà oltre quaranta date in Italia. Nel 2014, esce il singolo "Pagliacci & Pagliacci", uscito in anteprima video su Quotidiano Nazionale. Nel 2015, usciranno i singoli "La Fiera" (in anteprima su L'Espresso e video della settimana per Rumore), "Ricordi Immaginati" (recensito ed elogiato da Michele Monina per Il Fatto Quotidiano) e "Lettera del Vampiro" (uscito in anteprima su Huffington Post).



Nel 2016, esce "OMO L'Evo-Mediatico In-Forma-Canzone", secondo disco di Marcondiro, etichetta Parodoi e distribuzione CNI. Michele Neri, direttore di "Vinile", recensisce il disco definendolo "sensazionale". Nello stesso anno, i Marcondiro partecipano al Tenco Ascolta e ripartono in tour, con una nuova band formata da Frank Ranieri (Bassista e polistrumentista) e Peppe Sacchi (Live Electronics e Fisarmonica). Nel 2017 vincono il primo premio assoluto al "Festival dei Castelli Romani" con la canzone "#AmmoreVero". Il video della canzone, pubblicato in anteprima su La Repubblica, vede la partecipazione di Stefano Fresi.



Nel 2018, i Marcondiro vincono il Premio Bruno Lauzi come migliori interpreti, il Premio Mei Superstage al miglior live e il premio Roma Videoclip per il videoclip di #AmmoreVero" recensito Vincenzo Mollica nella sua rubrica del TG1 RAI. A Novembre è Sold Out la serata al Tinta Roja di Barcellona al festival "Cose di Amilcare" Club Tenco. Nel 2019 esce il singolo #Amati. Il videoclip, per la regia di Daniele Ciprì, esce in anteprima su TGCOM24 e lanciato da Fiorello su Radio Deejay e da John Vignola su Rai Radio 1.



Nello stesso anno, parte il tour di Amati, in collaborazione con Materiali Musicali promosso da Nuovo Imaie. Il tour fa tappa in molte città italiane ed importanti Festival musicali (Indiegeno Fest, Peperoncino Jazz Festival, Club Tenco Estate, Voci per la Libertà, Amnesty Italia) ed a novebre sbarca a Barcellona, nuovamente ospiti del festival "Cose di Amilcare" Club Tenco. La data romana del tour di Amati è stata trasmessa su Rai Radio Live. A dicembre il videoclip di Amati riceve il premio Roma Videoclip e Vincenzo Mollica ne realizza la recensione nella sua rubrica del TG1 RAI.



Marcondiro

Ospite a "Vita da Artista"

Martedì 7 luglio 2020

Inizio incontro ore 18:30

GALLERIA INCINQUE OPEN ART MONTI

Via della Madonna dei Monti, 69 - 00184 Roma - Info: 39 349 2618428



POSTI LIMITATI, Necessario prenotarsi all'incontro via email incinqueopenartmonti@gmail.com



Evento facebook dove è possibile segnarsi

https://www.facebook.com/events/871153263409905/