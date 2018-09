Marco Zaccagnini blues trio feat. paolo strina

In occasione della rassegna musicale organizzata dalla Storico Panificio Romano Panella domenica 30 di Settembre incroceremo l' arte del Pane e della Birra con quella del Blues!

Per rendere ancora più speciale l ' evento, alla chitarra uno dei più stimati Blues Player di Roma, Paolo Strina.Marco Zaccagnini GUITAR & VOCALS

Paolo Strina GUITAR

Massimo Zaccagnini BASS

Andrè Leonardo Mungioli DRUMS



Per chi volesse prenotare un tavolo questo è il Menù studiato appositamente per l'evento ed unico nel suo genere!



DEGUSTAZIONE BAVARESE



● Bocconcini di gulash con patate su cestino di pane integrale croccante

● Wurstel classici e crauti in crosta di pane e semi di papavero ● Hot Dog Panella con wurstel di pollo, pane al latte e crema di senape

● Hot Dog di wurstel vegetariano con verdure saltate e pane casereccio

● Bretzel



DEGUSTAZIONE ROMANA



● Sformatino di rigatoncini alla carbonara

● Tortino di bucatino cacio e pepe

● Quadratini di pizza bianca cotta con raspa di legno al forno e mortadella

● Trippa alla romana su cestino di pane campagnolo

● Rustici di sfoglia salsiccia e broccoletti ripassati

Tutto questo ( entrambe le degustazioni ) a sole 30 euro, birra compresa!



Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 064872435/ 064832651