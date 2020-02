Marco Valeri Double Jazz Night al Charity Café

Doppio appuntamento al Charity Café con Marco Valeri che sarà in concerto presso il club di Via Panisperna giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2020. Due serate di classic piano trio con due formazioni alle prese tra standards e brani originali. Sul palcoscenico in entrambi i concerti Andrea Candela al pianoforte, uno tra gli ultimi ''esemplari'' di pianista d'estrazione bebop mainstream in circolazione.

Si alterneranno nelle due serate i talentosi contrabbassisti Giuseppe Romagnoli e Giuseppe Cucchiara, entrambi giovanissimi, animati da un grande senso della tradizione e dello swing. Marco Valeri alla batteria, leader in entrambe le due serate, è considerato un vero “monaco del beat” a Roma. Tutti i musicisti presenti sul palco uniti dall intento comune di “swingare“ divertirsi e divertire!



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Giovedì 20 febbraio

Andrea Candela, Piano

Giuseppe Cucchiara, Contrabbasso

Marco Valeri, Batteria



Line-up

Venerdì 21 febbraio

Andrea Candela, Piano

Giuseppe Romagnoli, Contrabbasso

Marco Valeri, Batteria