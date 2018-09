Marco Testoni & Mats Hedberg presentano Hang Camera Pocket

Sabato 29 Settembre alle ore 18:00 Marco Testoni (handpan e percussioni) e Mats Hedberg (chitarre) presentano Hang Camera Pocket (Be Human Records). Ad ospitarli una location singolare, quanto promettente: lo Studio 33 di Roma (Via della Paglia 33, zona Trastevere, ingresso gratuito) della fotografa e fischiatrice Elena Somarè. Hang Camera Pocket, disponibile dal 29 Settembre nelle principali piattaforme digitali (iTunes, Spotify, etc…), è il nuovo album, totalmente unplugged, che vuole omaggiare un incontro artistico ormai decennale, quello tra il percussionista romano ed il chitarrista svedese, caratterizzato da un mix di stile mediterraneo e sensibilità scandinava che attraverso il dialogo musicale tra il suono evocativo degli handpan ed il caldo fraseggio delle chitarre ha sviluppato nel tempo un particolarissimo sound a cavallo tra world music, folk-rock, classica e musica per immagini.



Il titolo del disco, Hang Camera Pocket, vuole essere un tributo al precedente ensemble a 9 anni dall’uscita del loro primo disco Impatiens (2009 - Tre Lune Records), un album che vide anche la partecipazione di Billy Cobham. Hang Camera Pocket segna per i due artisti il ritorno ad un progetto interamente acustico arricchito dalla presenza di alcuni ospiti assolutamente originali: Elena Somarè al fischio melodico che interpreta Nanà e Elisabetta Antonini e Simone Salza, cantante e sassofonista dei Pollock Project che partecipano una rilettura di Belleville Rendez-Vous canzone originale del film omonimo.



La tracklist contiene inoltre vecchi e nuovi brani originali di Hedberg e Testoni tratti dal repertorio musicale prodotto dal loro decennale sodalizio artistico. Musiche che rimandano in chiave moderna e libera alle ispirazioni più disparate, dalle fiabe e leggende popolari europee, alla musica sefardita, mediterranea e fino a quella tradizionale svedese, tra queste: Rubra, Ninjan, Impatiens e Mungigan. Ma sono presenti anche brani di altri autori come, oltre al già citato Belleville Rendez-Vous di Benoît Charest, Merry Christmas Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto ed il riarrangiamento della suite Pfeiffer Musik, una breve composizione scritta nel 1963 dal compositore tedesco Jürgen Langehein che nasce dalla suggestione legata alla favola del Pifferaio Magico e qui per la prima volta registrata in un album.





credits



Mats Hedberg & Marco Testoni

Hang Camera Pocket

(2018 - Be Human Records)

BHR004



Mats Hedberg Chitarre, True Temperament Guitars, Ebow & Slide, Voce

Marco Testoni Handpan, Percussioni, Voce

Featuring:

Elena Somarè Fischio melodico

Elisabetta Antonini Voce

Simone Salza Sax soprano







tracklist



SHAKE IT (M. Testoni - M. Hedberg) 04:50

BELLEVILLE RENDEZ-VOUS (Benoît Charest - Sylvain Chomet) 03:03

Ft. Elisabetta Antonini, voce - Simone Salza, sax soprano

NINJAN (M. Hedberg) 04:26

NANA’ (M. Testoni) 04:33

Ft. Elena Somarè, fischio melodico

RUBRA (M. Testoni) 05:00

MUNGIGAN (M. Hedberg) 02:38

MERRY CHRISTMAS MR LAWRENCE (R. Sakamoto) 04:40

NÄCKEN (M. Hedberg) 03:30

IMPATIENS (M. Testoni) 04:24

PUNTA DEL SOLE (M. Hedberg) 03:51

SANKARA (M. Testoni) 03:20

PFEIFFER MUSIK SUITE (J. Langehein) 06:03









bio

Marco Testoni



Marco Testoni è una figura poliedrica di percussionista, compositore e music supervisor la cui ricerca è particolarmente rivolta all’interazione tra musica e arti visuali. Il suo percorso artistico è ricco di collaborazioni in diversi ambiti creativi: dalla musica per film all’attività concertistica, dal teatro alla pubblicità, dalla fotografia contemporanea alla videoarte. Con il suo particolare set di handpan esprime quel “lirismo del ritmo” che è il manifesto artistico del suo stile musicale. Nel 2009 pubblica l'album Impatiens che vede la partecipazione di Billy Cobham e dell’ensemble percussionistico Hang Camera. Fonda nel 2010 il quartetto Pollock Project basato sull’estetica dell’art-jazz, un mix di jazz contemporaneo e multimedialità, con quattro album all’attivo. Nel 2016 pubblica per Audino il libro Musica e Visual Media dedicato al rapporto tra musica e immagini. Nel 2017 sue performance musicali vengono presentate al Louvre di Parigi e al Macro di Roma.

Sviluppando differenti tecniche e stili compositivi, ha scritto e realizzato numerosi progetti musicali e discografici: dal jazz (Billy Cobham, Pollock Project, Luis Salinas, Hang Camera, Michele Ascolese) alla canzone d'autore (Antonella Ruggiero, Paola Turci, Tosca, Edoardo De Angelis). Lavora stabilmente nell'ambito della musica per cinema e fiction e pubblicità sia come compositore che come music-supervisor lavorando tra gli altri con Paolo Genovese, Marco Bellocchio, Guy Shelmerdine, Luca Miniero, Silvio Muccino. Ha vinto il Premio Colonne Sonore 2014 nella categoria “Migliore Canzone per Film Italiano” componendo il brano “Io credo, io penso, io spero”, interpretato da Antonella Ruggiero per il film indipendente BlackOut. Nel 2015 è stato premiato come “Compositore dell’anno” al Roma Videoclip Festival 2015. www.marcotestoni.com



Mats Hedberg



Mats Hedberg è un chitarrista, sia acusitico che elettrico, e compositore svedese residente in Italia. Un artista eclettico impegnato in numerosi progetti artistici: dal prog al jazz acustico, dall’ambient alla canzone d’autore. Ha all’attivo dieci album solisti e collaborazioni con: Morgan Agren, Elisabeth Cutler, Giovanni Imparato, Melissa Gray. Dal 2009 è membro fondatore del gruppo Hang Camera (feat. Billy Cobham) ed in seguito entra nel quartetto art-jazz Pollock Project. E’ da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica e didattica concentrata in centro e nord Europa (Germania, Svezia, Olanda, Uk). Ha scritto colonne sonore per cinema e documentari e collaborato con artisti italiani tra i quali: Massimo Ranieri, Giorgia, Gianni Morandi. www.matshedberg.net