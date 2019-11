Marco Ricciardi Orchestra al Cotton Club: Nat King Cole e i grandi Crooner

100 anni fa nasceva Nat "King" Cole ed il Cotton Club prosegue la celebrazione iniziata al Village Celimontana l'estate scorsa dedicando un evento a questo incredibile musicista



Il concerto sarà diviso tra alcuni brani della discografia di Nat King Cole e di alcuni altri grandi crooner americani come Sinatra, Dean Martin e Tony Bennet interpretati e rivisitati in modo originale dal cantante e chitarrista Marco Ricciardi e dalla sua orchestra. Una formazione di 10 elementi per celebrare uno dei periodi d’oro della storia del jazz americano.



Line-up

Marco Ricciardi, Voce

Claudio D'amato, Piano

Paride Furzi, Contrabbasso

Fabiano Giovannelli, Batteria

Roman Villanueva, Tromba

Giuseppe Panico, Tromba

Enzo De Rosa, Trombone

Claudio Giusti, Sax Alto

Patrizio Destriere, Sax

Daniele Manciocchi, Sax Baritono



PREZZI

LIVE SHOW €10



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 22:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it