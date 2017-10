Marco Olivieri trio in concerto alla Rane di Testaccio

Un progetto caratterizzato da melodie intense e avvolgenti, atmosfere energetiche e trascinanti, soluzioni musicali a cavallo fra tradizione e sperimentazione. Si presenta così My Real Book, trio capitanato Marco Olivieri che venerdì 6 ottobre salirà sul palcoscenico delle Rane di Testaccio portando in scena un repertorio totalmente originale.

Completano questa formazione due musicisti dalla spiccata personalità artistica quali Andrea Colella al contrabbasso e Davide Pentassuglia alla batteria. I brani che verranno portati in scena traggono spunto da ispirazioni diverse e si incontrano in un repertorio originale contraddistinto da sviluppi liberi e non privi di forza ironica.

Una forza espressiva che converge in un sound avvincente, documentato in due album intitolati Onda anomala e Il mondo fatto a scale. Le composizioni provenienti dai due dischi citati e contenuti in quattro album in piano solo (sempre firmati da Marco Olivieri) costituiscono il corpus di standard da cui la band attinge linfa vitale.

Parliamo, infatti, di progetti in cui il pianista di Verona, sempre attento alla ricerca compositiva, esplora diverse forme e modalità che spaziano tra il jazz, all’easy listening, passando per la musica etnica e l'avanguardia storica. My Real Book è un catalogo musicale che parte dalla pratica jazzistica e aspira a trascenderla per lanciarsi in più vasti e imprevedibili territori inesplorati.