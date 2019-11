Marco nel pianeta degli alberi di Natale, spettacolo dei burattini e attori

MARCO NEL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE

Spettacolo di burattini e attori



23 NOVEMBRE 2019 ORE 16.30

24 NOVEMBRE 2019 ORE 11.00

COSTO DEL BIGLIETTO 7€



SINOSSI

Marco, giovane protagonista di questo spettacolo, affronta un lungo viaggio spaziale in sella al suo cavallo giocattolo. Atterrato su un Pianeta tutto speciale in cui ogni giorno è Natale, incontrerà personaggi divertenti e strampalati che lo accompagneranno in numerose e divertenti avventure.

Marco scoprirà un favoloso Pianeta in cui la vita ha il colore della solidarietà, il sapore dell'amicizia: servizievoli robot esaudiscono i desideri degli abitanti, la tecnologia è a disposizione di tutti, non esistono conflitti.

Tratto dal romanzo di Gianni Rodari, lo spettacolo “Marco e il Pianeta degli Alberi di Natale” parla con leggerezza e umorismo di temi importanti come quelli della pace, del rispetto tra i popoli e della scienza al servizio dell'umanità: solo dopo aver imparato questi nuovi valori e grazie all’aiuto del pubblico, Marco riuscirà finalmente a tornare sulla sua amata Terra.



TECNICA

Attori e burattini si scambiano i ruoli sulla scena



CREDITS

Testo e regia di Alessia Sorbello

Con Antonio Randazzo, Andrea Trovato e Alessia Sorbello



Consigliato a bambini dai 4 anni



N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)