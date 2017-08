Marco Lo Muscio - Visioni in bianco e nero al Teatro di Marcello. Martedì 5 Settembre concerto alle ore 20.30 preceduto alle 19.45 da una breve visita all'area archeologica.

Questo il programma della serata:

ore 19.30 - RACCONTI IN POCHE PAROLE

a cura di Anna Addamiano

alla presenza e in compagnia di Poeti, scrittori e musicisti

Federico Gigli - "C'era una volta una citta',2.0"

ore 20.30 - Marco Lo Muscio (pianoforte)

Musiche di

S. Hackett (A bed, a chair and a guitar; Bay of Kings);

M. Lo Muscio (Il combattimento tra Paride e Menelao; Achille, Patroclo ed Ettore; Ricercare “The Cathedral of Pienza”; Dark and Light – The Book of Gandalf);

Gy. Ligeti (Ricercare su un tema di Frescobaldi);

F. Mompou (Cants Magics);

C. Debussy (Images oubliées nn. 1 e 3);

R. Schumann (Sternbild Op. 17 n. 3)