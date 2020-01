Marco Bonini al Teatro Tor Bella Monaca con Mr Dago Show

Mercoledì 22 gennaio alle ore 21 in scena MR DAGO SHOW, un concerto recitato e cantato per pianoforte e voce di e con MARCO BONINI.



Mr. Dago racconta la storia di un italiano-ebreo cabarettista di avanspettacolo che, in seguito alla proclamazione delle leggi razziali del 1938, perde la famiglia in un agguato fascista. Decide così di scappare dall’Italia verso il sogno americano di libertà e uguaglianza per scoprire che anche in America c’è da lottare per la democrazia. Un’America che disprezza i dagos (gli italiani), li emargina, li discrimina, ma anche un’America che premia il talento ed esalta l’iniziativa. È un viaggio dentro la comunità italiana, analfabeta, sottosviluppata, mafiosa, dal coltello facile, ma anche capace di mostrare carattere e dignità democratica nel momento di difficoltà.



L’obiettivo di Marco Bonini è proprio quello di raccontare storie, come dichiarò in una passata intervista: “Recitare è raccontare la parte di una storia relativa al personaggio che interpreto. Scrivere è raccontare una storia che ha all’interno tanti personaggi. Mettere in scena è raccontare una storia… anche produrre ha un rapporto strettissimo con la narrazione della storia. Un produttore sceglie le storie e lavora affinché vengano raccontate bene. Mette gli artisti in condizione di fare il loro lavoro. Il produttore è sempre il padre dell’opera, l’artista (gli artisti) sono la madre. L’opera è il figlio di questa famiglia. E come tutti i figli cresciuti bene hanno bisogno di padre e madre.”



Tante le sue esperienze artistiche, sia in teatro che in tv, tra cui Il Paradiso delle Signore dove ricopriva il personaggio di Corrado Colombo molto amato dal pubblico grazie alla sua purezza, la sua impacciata e umile fierezza.



mercoledì 22 gennaio ore 21



di Marco Bonini e Joe Bologna

regia Marco Bonini

con Marco Bonini, Eleonora Belcamino e Roberto Colavalle

musica di Roberto Colavalle

Stefano Francioni Produzioni



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it