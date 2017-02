MARCIAPIEDI Vol. 1 / Street Photography Expo Proiezioni video e fotografie indipendenti al Quadraro Venerdì 3 Marzo al Csoa Spartaco la prima edizione di Marciapiedi, lo sguardo dentro le viscere della vita lontani dal centro delle città. Le strade i palazzoni le luci e gli occhi della periferia visti da chi la vive. START ORE 19:00 - Rudere Produzioni Cinecittà. Il collettivo artistico di casa presenta tre fotografi: Marco Felli, Chiara Cocchi e Alessandro Zarra. - Di Biagio Andrea. Si specializza nel reportage sociale, conseguendo un master in fotogiornalismo alla Scuola Permanente di Fotografia "Graffiti". Viaggia attraverso il sud est asiatico entrando in contatto con le comunità locali e in particolare in Laos documenta l'impatto socio ambientale delle dighe lungo il corso del Mekong. I suoi reportage pubblicati da: Internazionale, Espresso, Pagina99, Left, Il Tempo, The Tripmagazine, L'OBS, Courrier International, BBC e varie testate web. - Eliana Casale. Ha esposto al Complesso del Vittoriano, al Macro e all'Istituto di Cultura Italiana di Praga. Ha partecipato alla collettiva Ri_Velazioni Un Dettaglio. Innumerevoli storie. Pubblica per la rivista Inside Art. - Iris Gentili (A L G O R I T M I ). Ha partecipato alla mostra collettiva Ri_Velazioni. Un dettaglio. Innumerevoli storie. Ha esposto al Vittoriano per CRUSH, Manifesto globale di Fabio Ferrone Viola e al Macro di Testaccio. - Mathias Marchetti.Classe 97, nasce a Firenze. Parte per sei mesi in Colombia dove sviluppa una ricerca sui quartieri colpiti dal narcotraffico tramite fotografie e video tramite l'associazione sueño Pacifico, la quale lavora con la comunità per il recupero di quartieri che hanno subito forti violenze. Le foto sono state scattate a Medellin e a Buenaventura. +TBA ____________________________________________________ Nell'arco di tutta la serata nella nuova sala Bristol del Csoa Spartaco saranno proiettate le produzioni video degli artisti presenti all'iniziativa. - Rudere Produzioni Cinecittà: Quadraro Boxe / Inner CineCity Blues / Bellaskì - Eliana Casale centocelle Mathias Marchetti Video reportage sui quartieri di Medellin e Buenaventura, Colombia. +TBA ___________________________________________________ DJ SET by Moebius Ohba // Doc Tuff from Pugni in Tasca. INGRESSO: 5 EURO Dalle ore 19:00 piatto aperitivo. In funzione bar e trattoria solidale del csoa Spartaco. METRO A NUMIDIO QUADRATO BUS 557