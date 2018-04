Marcello Scarselli a Roma con "Symbola"

Alla Galleria d'Arte Simmi di Roma si inaugura il 7 aprile 2018 (via dei Soldati 20, ore 17), una mostra personale dell’artista toscano Marcello Scarselli dal titolo evocativo “Symbola”, curata da Filippo Lotti e Luca Nannipieri, che hanno selezionato un'ampia scelta delle opere con la tematica ricorrente della simbologia.

Marcello Scarselli è nato a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, nel 1953. Dopo essersi diplomato all’Istituto Tecnico di Pontedera, prosegue gli studi specializzandosi sul disegno e l’intaglio e frequenta il corso di incisione alla Scuola Internazionale di grafica Il Bisonte a Firenze.

La professione di Scarselli si consolida negli anni attraverso una costante attività espositiva in Italia e all’estero (Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera, Portogallo), con mostre personali d’ampio respiro, come ad esempio quella di Parigi presso la “Maison d’Italie” (Cité Universitarie), alla Foire de Nice, invitato dalla Camera di Commercio Italiana in Francia.

Nella mostra, fatta in collaborazione con FuoriLuogo – Servizi per l’Arte e Casa Nannipieri Arte, circa trenta lavori che ripercorrono il lavoro svolto dall'artista toscano negli ultimi anni.

Filippo Lotti ha scritto di lui: “La sua produzione artistica (pittura, scultura e incisione) si è, indubbiamente, ispirata alla presenza del vissuto, di quella quotidianità trascorsa che, sedimentata nel ricordo, racchiude in sé anche momenti di sofferenza che il tempo ha trasformato in deflagrazioni cromatiche capaci di rappresentare la gioia di un appagamento artistico conquistato quadro dopo quadro, mostra dopo mostra”.

“La forza dei quadri di Scarselli – scrive Nannipieri – è proprio voler ricercare il grado minimo di rappresentazione del simbolo, come fossimo nei primi segni ancestrali delle grotte di Niaux o di Lascaux.”

L’esposizione resterà aperta ai visitatori, ad ingresso libero, fino al 21 Aprile, tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30.

Per info: 06 68803783 - stefanosimmi@msn.com.