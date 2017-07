Marcel Dettmann: il dj di Berlino a Roma

Ex Dogana presenta Marcel Dettmann, direttamente da Berlino per Anarchy in the Club. La zona industriale dell’area dell’Ex Dogana che più di tutte ricorda Berlino, ospiterà proprio il Dj che più di tutti evoca quelle atmosfere, esibendosi come se fosse a casa sua, permettendovi di viaggiare con lui.

Marcel Dettmann sarà all'Ex Dogana il 28 luglio.

Marcel Dettmann a Roma a Scalo Est

Lo Scalo Est è il nuovo spazio per il clubbing estivo che si trova a due passi dai binari del vecchio scalo ferroviario di San Lorenzo. Proprio questo spazio è forse il più underground di tutta l’Ex Dogana, che ricorda in modo maggiore il bundesland di Berlino, proponendo una formula che unisce modernità ed innovazione dentro un’area urbana dismessa e nostalgica.