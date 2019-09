Marc Ribot in "Songs of Resistance" all'Auditorium Parco della Musica

Domenica 15 settembre, in Sala Petrassi, presso l'Auditorium Parco della Musica, alle ore 21, avrà inizio il concerto di Marc Ribot che presenterà Songs of Resistance.

Marc Ribot all'Auditorium Parco della Musica

Marc Ribot, uno dei più famosi e apprezzati chitarristi del mondo, torna all’Auditorium Parco della Musica per presentare il suo nuovo album SONGS of RESISTANCE 1948-2018. Ribot ha deciso di mettere insieme una serie di canzoni tratte dai canti antifascisti dei partigiani della Seconda Guerra Mondiale, dal movimento per i diritti civili degli Stati Uniti e dalle ballate di protesta messicane, così come da composizioni originali.

La carriera del chitarrista americano Marc Ribot attraversa tutti i generi, e molti l’hanno sentito senza rendersene conto nei dischi di Tom Waits ed Elvis Costello o nella colonna sonora di The Departed di Scorsese.

Ricercato solista, ha suonato e partecipato alla registrazione dei dischi di importantissime star della musica mondiale, quali Robert Plant e Alison Krauss, Diana Krall e Marianne Faithful, Caetano Veloso e McCoy Tyner, Jamaaladeen Tacuma e Norah Jones. Dalle sue collaborazioni con orchestre sinfoniche fino a quelle con luminari del soul e del jazz (John Zorn in primis) la carriera di Ribot è un inno alla complessità e alla ricchezza della musica popolare delle Americhe.

Marc Ribot voce, chitarra

Jay Rodriguez sax, flauto

Brad Jones basso

Ches Smith batteria

Reinaldo de Jesus percussioni

Biglietti da 17.50 a 22 euro + d.p.