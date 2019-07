Marc Ribot all'Auditorium Parco della Musica

Marc Ribot, uno dei più famosi e apprezzati chitarristi del mondo, torna all'Auditorium per presentare il suo nuovo album Songs of Resistance 1948 - 2018.

Ribot ha deciso di mettere insieme una serie di canzoni tratte dai canti antifascisti dei partigiani della Seconda Guerra Mondiale, dal movimento per i diritti civili degli Stati Uniti e dalle ballate di protesta messicane, così come da composizioni originali.

La carriera del chitarrista americano Marc Ribot attraversa tutti i generi, e molti l’hanno sentito senza rendersene conto nei dischi di Tom Waits ed Elvis Costello o nella colonna sonora di The Departed di Scorsese. Ricercato solista, ha suonato e partecipato alla registrazione dei dischi di importantissime star della musica mondiale, quali Robert Plant e Alison Krauss, Diana Krall e Marianne Faithful, Caetano Veloso e McCoy Tyner, Jamaaladeen Tacuma e Norah Jones.

Dalle sue collaborazioni con orchestre sinfoniche fino a quelle con luminari del soul e del jazz (John Zorn in primis) la carriera di Ribot è un inno alla complessità e alla ricchezza della musica popolare delle Americhe.



voce, chitarra - Marc Ribot

sax, flauto - Jay Rodriguez

basso - Brad Jones

batteria - Ches Smith

percussioni - Reinaldo de Jesus

Appuntamento in Sala Petrassi domenica 15 settembre alle 21. Per maggiori informazioni: https://www.auditorium.com/evento/marc_ribot-20659.html