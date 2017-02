Marat, Rosso Petrolio e Marco Greco in concerto al Mons di Roma

Continua la rassegna di concerti curata da Jacopo Ratini per Atmosferica Dischi & Eventi, al Mons (lo storico Jonathan's Angels), nel cuore di Roma, alle spalle di Piazza Navona. Giovedì 23 febbraio, assisteremo al secondo "Treeshome" musicale della stagione. Tre dei migliori Cantautori emergenti nel panorama romano, Marat, Rosso Petrolio e Marco Greco si alterneranno sul palco del Mons, in un vero e proprio "Ménage à Trois"Cantautorale, eseguendo, unplugged, i loro migliori brani in repertorio. Inizio Concerto: ore 22.00. Ingresso Gratuito. Info & Prenotazioni: 066893426 - 3397373855