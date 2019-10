Mara Venier incontra i fan e inaugura il nuovo temporary shop per Luisa Viola al Coin di Roma

A distanza di poche settimane dall'ultima sfilata della capsule collection “Mara Venier per Luisa Viola”, un ulteriore passo a testimonianza della positiva crescita del connubio tra la “zia più amata d’Italia” e il brand Luisa Viola.



Mercoledì 16 ottobre Mara Venier incontra i fan al department store Coin di Piazzale Appio a Roma per presentare la collezione Autunno/Inverno 2019 e svelare alcuni capi esclusivi per la prossima primavera.



Appuntamento alle 18.30 per l’inaugurazione del nuovo temporary shop di Luisa Viola. Per l’occasione la nota conduttrice sarà a disposizione per domande e fotografie con i clienti.



All'interno del temporary shop, oltre alla collezione A/I 2019, saranno presenti alcuni capi esclusivi della prossima collezione P/E 2020, in edizione limitata realizzati appositamente per l’occasione.