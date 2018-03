Manuela Villa in Roma! Canti, balli e poesie romane. Tutta la tradizione romana in uno spettacolo unico… “Roma!” Dopo lo straordinario successo della passata stagione, torna in scena Roma: un concerto-spettacolo unico, una scorribanda tra le canzoni ed i balli romani, dall’Ottocento ad oggi.

Dagli stornelli alle dolci melodie delle serenate, alle canzoni di oggi, il tutto interpretato dalla voce inconfondibile di Manuela Villa e accompagnata dalla band dal vivo.

Gli stupendi costumi indossati dal corpo di ballo, la potenza del tenore Nico di Barnaba, le suggestive proiezioni, faranno rivivere tutto il fascino della storia culturale della capitale romana.

“Roma!” Un’esperienza di romanità unica ed indimenticabile nel più elegante ed incantevole teatro della Capitale!