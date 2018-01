Manuel Liñán danza Reversible

Manuel Liñán presenta all'Auditorium Parco della Musica “Reversible”, uno spettacolo caratterizzato da una serie di coreografie ispirate ai giochi infantili che accompagnano l’interprete in un percorso di recupero dei suoi primi impulsi. Un viaggio emozionale attraverso le memorie d’infanzia. Una sosta al centro del proprio essere, nel nucleo della nostra essenza individuale.

Manuel Liñán collabora come solista con varie compagnie e coreografi quali Merche Esmeralda, “La Tati”, Manolete, Paco Romero, Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Español, Teresa Nieto, Belén Maya. Nel 2012 ottiene il Premio Rivelazione nel XVI Festival di Jerez 2012 e viene candidato ai premi Max come miglior interprete maschile di danza. Liñán è anche noto per il suo lavoro come coreografo di alcuni spettacoli del Ballet Nacional de España (Angeles caídos e Sorolla), della compagnia di Paco Romero e del Nuevo Ballet Español (Cambio de Tercio e Titanium).

Ha inoltre creato le coreografie per lo spettacolo Mujeres con Merche Esmeralda, Belén Maya e Rocío Molina, il gala flamenco Todo cambia con Belén López, Pastora Galván e le compagnie di Rafaela Carrasco, Belén Maya e Teresa Nieto. Nel 2015 collabora con l’Orchestra Nazionale di Spagna (OCNE).