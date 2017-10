In occasione di Rome Art Week, Pavart presenta la mostra ’arte “Mannequin” di Angelo Savarese, con la partecipazione straordinaria di Roberta Morzetti, scultrice. A cura di Velia Littera.

Durante la serata del vernissage interverranno gli attori Simone Farinon e Marta Nobili per un'interpretazione LIVE.

Con il progetto artistico denominato “Mannequin”, Angelo Savarese reinterpreta il "manichino" con lo stile “Savarese” ormai più che riconoscibile ad un pubblico attento. Ognuno dei sette manichini in mostra, è legato ad una poesia che Savarese scrive anche su tela a parte. I testi delle sue poesie vengono quindi trascritti, sia sul manichino, che sulla tela, rafforzando dei concetti forti sui percorsi di vita dell’uomo, così cari all’artista. Artista/Poeta, Manichino/Tela, fusioni necessarie per esprimere pensieri nascosti dietro una maschera e provocano l'osservatore con temi intimi e profondi sia visivamente, attraverso la maestria con la quale ricrea i manichini, sia con la tela sulla quale sono impresse le sue poesie. Mannequin, è recente progetto artistico legato ai temi quali la solitudine, la repressione, la tristezza, la sofferenza dell’uomo contemporaneo che porta Savarese a dialogare con dei manichini ai quali egli dona un imprinting di parole, materia e colori, nel tentativo di umanizzarli: un chiaro grido di aiuto per salvare le nuove generazioni dai pericoli di questo mondo così falsamente globalizzato, tecnologico e “wifi”!



“Il MISTERO della vita è attraversato da un VELO che nasconde la voglia di essere LIBERI e senza paure, quelle stesse paure che spesso mi tormentano creando il VUOTO e rimango senza RESPIRO, mi rimane il dubbio di aver sprecato LA MIA VITA” … ......Angelo Savarese.



Lo spazio Pavart nasce da una scommessa di Velia Littera che ha “creduto” nella possibilità di uno spazio, già fortemente connotato di storia, di divenire “ponte” fra diverse realtà contemporanee. La galleria è uno spazio non convenzionale ubicato in una delle più antiche vie del rione Trastevere Ripa, via dei Genovesi. Come molti edifici di questo affascinante quartiere, lo spazio ha il soffitto in legno a cassettoni che merita da solo una visita e un arco antico che occupa una parete a tutt'altezza. Uno spazio concettuale dal design contemporaneo che ricorda l'architettura del passato. Dal 2010, anno di apertura della galleria, Pavart ha sempre contribuito a proporre varie forme di arte contemporanea presentando mostre d'arte di notevole interesse. Dall'arte alla scultura, dalla scultura al design, dal design alla digital art, dalla digital art alla paper art, dalla paper art all’arte Mixed Media, Pavart è ricerca!

Ufficio stampa e comunicazione Antonella Alberici di Mediasfera