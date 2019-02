Dopo i precedenti successi, replica per l'ultima volta a Roma MANGIA!, il racconto del viaggio di Maria, una ragazza che scappa da un Sud pieno di cibo e vuoto di amore per cercare un marito o un lavoro a Roma. Ma quale Capitale trova? Sarà all'altezza dei suoi sogni?giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 febbraio replica per l'ultima volta a Roma “MANGIA!” al Teatro Lo Spazio, in via Locri 42, a San Giovanni.

Lo spettacolo inizia alle 20.30, prenota al 06 77076486- 0677204149 o scrivi a info@teatrolospazio.it