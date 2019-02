Martedì 5 marzo Manforte festeggia il carnevale con una cena in maschera, musica dal vivo e animazione per i piccini

Il Carnevale da Manforte

In occasione del carnevale, Il famoso locale di Talenti martedì 5 marzo organizza una divertente cena in maschera. Durante la serata sarà scelta la maschera più bella e il vincitore sarà premiato con una cena in omaggio per 4 persone da utilizzare entro l’estate. Una serata all’insegna dell’allegria con musica dal vivo e animazione per i bambini.

I mille metri quadri interni di questo grande locale che annovera, tra interno ed esterno circa 800 posti a sedere, si prestano perfettamente per eventi grandi e ludici, in linea con la filosofia che da sempre contraddistingue Manforte.

Questo locale è un luogo in cui riappropriarsi della dimensione della socialità: “Il nome Manforte – spiega Fabrizio Marcucci, uno dei proprietari- è stato scelto sia perché conteneva ‘Man’ che richiama il fatto che da noi si mangia principalmente con le mani sia perché ‘Darsi Manforte’ è uno degli aspetti più belli della socialità, concetto per noi fondamentale”. Partendo da questo pensiero, sono stati sviluppati tutti gli aspetti sia quelli legati al restyling, sia quelli relativi alla proposta gastronomica e alla programmazione degli eventi.

Il menù della cena di Carnevale da Manforte

E così martedì 5 marzo, pizze sociali, bruschette con ricette della cucina anche romana, hamburger con carne altamente selezionata, insalate, dolci homemade e birre artigianali alla spina.

I posti sono limitati, per prenotazioni chiamare il numero: 06 823871