Mandolin Blues a Letture d'Estate

MANDOLIN BLUES, THE PIANO SESSIONS

Giovedì 23 agosto, ore 21.15 - Giardini di Castel Sant'Angelo



Dopo il successo del 2012 torna il “Mandolino Blues” di Lino Muoio con una nuova produzione : Mandolin Blues – The Piano Sessions.

Da oltre 20 anni attivo come chitarrista e mandolinista, Lino Muoio figura tra i più rappresentativi musicisti della scena Blues Italiana. Il suo particolare contributo incrocia sonorità della tradizione americana con originali spunti di quella partenopea. The Piano Sessions mostra la naturale evoluzione del progetto Mandolin Blues ripercorrendo, attraverso l’essenziale dialogo tra mandolino e pianoforte, uno stile old style con richiami alle sonorità e alle atmosfere degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso.

Come sempre, tutte le composizioni sono originali e non mancano ospiti di prestigio come Michael Supnick e Clive Riche.

La registrazione in presa diretta, la dimensione acustica del trio con il contrabbasso, il pianoforte e la voce del talentuoso veterano del Blues italiano Mario Donatone, assieme allo stile mandolinistico assolutamente personale di Lino Muoio, danno a questo progetto un carattere di assoluta originalità e lo rendono unico nel panorama della discografia Blues italiana ed europea.



Formazione

Lino Muoio, mandolino, voce

Mario Donatone, pianoforte, voce

Angelo Cascarano, contrabbasso



Incontro a cura di Lucio Villani

