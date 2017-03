Mandela Night 2017. Musica e danza per i diritti umani, la pace e la cultura. Agorà gruppo storico del jazz-rock progressive italiano (Live in Montreux 1974, Agorà 2 1976, Ichinen 2014). Nel 2016 con Patrizio Fariselli (Area) nasce il nuovo album Bombook: pacifiche bombe di cultura. In questo spettacolo unico oltre a Patrizio Fariselli si unirà alla band Mike Rossi raffinato sax e “pilota” del jazz in Sudafrica. Il suo ultimo lavoro Take Another Five (dedicato a Dave Brubeck e Nelson Mandela) ben si sposa con questo evento.

La LineOut Dance Company ne condivide il pensiero: partendo dalla mappa dei “dieci mondi” della filosofia buddista,che permeano ogni istante di vita , riconoscendo i sei “cattivi sentieri” possiamo elevarli verso i mondi nobili, quelli in grado di trasformare il karma individuale e collettivo. Mandela Night 2017 (prima edizione) vuole rivitalizzare il messaggio etico di Nelson Mandela. La cultura così vissuta genera una rivoluzione,influenza l’ambiente e sviluppa la sensibilità; non può generare odio e violenza, ma solo creare legami.