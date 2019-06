Man on the Moon al Parco Regionale dell'Appia Antica

50 anni ci separano da una delle imprese più grandi mai compiute dall'Uomo. Un'occasione per rivivere quella storica avventura che ha portato l'equipaggio dell'Apollo 11 a toccare per primi il suolo di un altro corpo celeste. Una conferenza per ripercorrere i passi dell'esplorazione spaziale che hanno portato l'Uomo sulla Luna e tutto ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Rivivere l'emozione della partenza con i più piccoli costruendo e lanciando dei razzi ad acqua ed osservazioni astronomiche della Luna!



Conferenza per tutte le età

Laboratorio di costruzione e lancio di razzi ad acqua 0-99 anni



PROGRAMMA EVENTO:

20:00 accoglienza

Dalle 20:00 in poi Aperitivo Sociale a favore dell'Aina Children's Home di Nchiru (Kenya), un villaggio che ospita 130 bambini e ragazzi sieropositivi (www.aina-onlus.it)

21:00 inizio conferenza nella Sala Conferenze

21:00 laboratorio di costruzione e lancio razzi ad acqua* nell'anfiteatro

22:00 laboratorio di costruzione e lancio razzi ad acqua* nell'anfiteatro

Dalle 22:30 circa osservazioni astronomiche al telescopio (compatibilmente con le condizioni meteo)



*il laboratorio di costruzione e lancio di razzi ad acqua ha una durata di circa 1,5 h



Info & Prenotazioni tramite eventi@scienzimpresa.com

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 19:00 del 12/07.

Riceverete una mail di conferma ad avvenuta prenotazione.



Contributo (adulti e bambini) 8 €

Sconto con Carta Amici del Parco





