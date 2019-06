“Mamme Narranti” è un progetto dell’Associazione Culturale "Têtes de Bois" e scaturisce da un'esperienza nata nell’ambulatorio pediatrico di Andrea Satta, cantante del gruppo, che ha visto protagoniste mamme provenienti da tutti i paesi del mondo. Nel corso degli anni, l’idea è diventata un festival.



L’iniziativa prevede la realizzazione di quattro letture spettacolarizzate in quattro diverse biblioteche della rete, nelle quali il regista Andrea Satta inviterà il pubblico, in particolare le mamme italiane e straniere del territorio della biblioteca, a leggere le fiabe con le quali si addormentavano da bambine nel proprio paese, in un confronto letterario e interculturale sulle favole provenienti da tutto il mondo. Le letture saranno accompagnate dalla musica di Angelo Pelini al piano, dalle incursioni circensi di Circo Maximo e dai disegni di Fabio Magnasciutti che illustrerà in diretta le fiabe raccontate. Sono previsti inoltre interventi di ospiti illustri nelle varie occasioni.



Le letture spettacolarizzate saranno realizzate anche sulla metro di riferimento delle quattro biblioteche (Metro C), durante il normale servizio del mezzo pubblico, come una sorta di incursione letteraria e musicale che funga da cassa di risonanza per l’appuntamento in biblioteca e viceversa.



Il progetto esordisce il 4 giugno, con la presenza di Andrea Satta sul palco del Festival delle Letterature, per il lancio dell’iniziativa durante la serata di apertura del Festival e si conclude con una serata-evento che prende avvio sul tram n. 8 davanti al Teatro Argentina e termina con uno spettacolo sul palco del Teatro India, presumibilmente il 4 luglio (o altra data da definire) in collaborazione con il Teatro di Roma.

programma venerdì 7 giugno:



ore 14.00 Metro San Giovanni in collaborazione con ATAC

Andrea Satta e Angelo Pelini, Têtes de Bois - Raffaella Misiti, musicista - Mario Tozzi, geologo e conduttore televisivo



ore 18:00 Biblioteca Tullio De Mauro

Andrea Satta e Angelo Pelini - Silvia Salemi, musicista - Cristina Pagnani, pediatra consultorio familiare di via dei Frentani - Dagmawi Yimer, regista - Giulio Cederna, scrittore e operatore culturale- Fabio Magnasciutti, live painting - Circo MaXimo, incursioni circensi