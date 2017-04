Mamma Roma: Trastevere si racconta al Mercato Centrale

Mamma Roma: Trastevere si racconta. Trastevere è il tredicesimo rione di Roma, indicato con R. XIII. Il nome deriva dal latino trans Tiberim ("al di là del Tevere"), che era già il nome antico della corrispondente regione augustea.

Il rione conservò nei secoli le caratteristiche delle origini, cioè un aspetto ed un carattere di povertà e di provvisorietà che lo distinguevano dal resto della città. Un ammasso disordinato di case e casupole distribuite in un groviglio di vie e viuzze orientate sul Tevere e nel mezzo le primitive chiese di S.Maria in Trastevere e di S.Crisogono che svettavano su tutte le altre costruzioni.

Il rione si trasformò agli inizi del Cinquecento con l'apertura, per volere di Giulio II, di due grandi assi viari: uno corrispondente alle attuali via della Lungara - via della Scala e l'altro a via della Lungaretta.

Oggi Trastevere si presenta come un’insieme di viuzze in cui perdersi, strade acciottolate, locali e bar sempre aperti, palazzi ricoperti di edera, la vista sul fiume: l’incantevole Trastevere non dorme mai.

Di giorno ci si siede all’aperto per gustare un bicchiere di buon vino. La sera, quando i suoi innumerevoli club, bar e piazzette si riempiono di artisti di strada, studenti e creativi, il quartiere diventa uno dei cuori pulsanti della vita notturna romana.

Con Mamma Roma ogni settimana potrete conoscere, in tutte le sue sfaccettature, un quartiere diverso ella capitale. Il quartiere verrà raccontato e descritto tramite: autori, musicisti, registi, poeti, fotografi, artisti, attori ma anche associazioni, enti, botteghe e tutte quelle realtà e personaggi che contribuiscono a rendere unica e inimitabile ogni borgata.

A Mamma Roma parrleranno di Trastevere

ADAMO DIONISI - attore

accompagnato dalla formazione "De Noantri" composta da EDOARDO PESCE, MARCO CONIDI, MARIA CHIARA AGENTI, MIRCO FREZZA,GIOVANNA FAMULARI, GIORGIO CAPUTO e CRISTIAN DIONISI.

MAURO SGARBI - artista

MR. STARZ (Giuliano Starz Filardo) - dj

GALLERIA VARSI - art gallery

ASESS - poeta di strada

La Scala Shepard - live

RODRIGO RIVISI - jewelry

Palazzo Velli Expo - art gallery

NICOLINO POMPA - poeta di strada

Coffee Pot Trastevere

