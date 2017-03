Mamma Roma: il racconto di Rione Monti al Mercato Centrale

Torna l'appuntamento con Mamma Roma al Mercato Centrale. Protagonista dell'incontro del 30 marzo sarà Monti, il primo rione di Roma.

Mamma Roma al Mercato Centrale racconta ogni settimana, in tutte le sue sfaccettature, un quartiere diverso della capitale. Il quartiere verrà raccontato e descritto tramite: autori, musicisti, registi, poeti, fotografi, artisti, attori ma anche associazioni, enti, botteghe e tutte quelle realtà e personaggi che contribuiscono a rendere unica e inimitabile ogni borgata.

Il Rione Monti - Il nome deriva dal fatto che con il termine “li monti” si intendeva la vasta zona, poco abitata, che comprendeva il colle Esquilino, il Viminale, parte del Quirinale e del Celio fino al confine delle Mura aureliane. Oggi il Quirinale, Castro Pretorio ed il Celio non gli appartengono più, ma il nome è rimasto.



In epoca romana la zona era densamente popolata: la parte alta del rione (dalle Terme di Diocleziano alla Suburra) era costituita da domus signorili intorno al Vicuspatricius (oggi Via Urbana). La parte bassa e pantanosa, chiamata Suburra, era nota per essere plebea, fitta di lupanari e locande malfamate.



Dal Medioevo fino agli inizi dell'Ottocento il rione rimase essenzialmente una zona ricca di vigne e orti, poco popolata per la scarsità d'acqua e per la lontananza dal Vaticano, centro culturale di quel periodo. Gli abitanti di Monti, detti monticiani, svilupparono storicamente una loro forte identità, tant'è che il loro dialetto romano era lievemente diverso da quello degli altri rioni e che spesso si scontravano con gli abitanti di altri rioni con forte personalità, soprattutto Trastevere.



Oggi Monti è un piccolo mondo a sé all’interno di Roma e del suo centro, come se mura invisibili lo separassero dal resto della città. È considerato uno dei quartieri più stimolanti e vivaci della capitale. Un rione dall’animo bohémien, disseminato di botteghe e abitato da intellettuali e amanti della vita notturna.



Mamma Roma, Rione Monti se ne parlerà con:

*The Vinyl Pusher - Vinylshop

*Lars – Laboratorio romano di semiotica

*Contestarockhair – popup salon

*Giuseppe Russo Sfrazzetto – documentarist

*DER – dj

*Le Nou – shop

*St Louis College of Music – live

*Mind – jewelry

e al bar – Blackmarket Monti&Hall