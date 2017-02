Mamma Roma: il Pigneto al Mercato Centrale. Tutti i giovedì a partire dal 2 Marzo al Mercato Centrale Roma ci sarà Mamma Roma, l'evento grazie al quale ogni settimana si potrà conoscere , in tutte le sue sfaccettature, un quartiere diverso della capitale.

Il quartiere verrà raccontato e descritto tramite: autori, musicisti, registi, poeti, fotografi, artisti, attori ma anche associazioni, enti, botteghe e tutte quelle realtà e personaggi che contribuiscono a rendere unica e inimitabile ogni borgata.

Giovedì 2 marzo sarà la volta del Pigneto. Un'area urbana del Municipio Roma V a forma di triangolo. Deve il suo nome ad una lunga fila di pini piantati lungo il muraglione di recinzione della villa Serventi.

La via principale è la omonima via del Pigneto che attraversa tutta la borgata e si dipana in un dedalo di vie che attrae di continuo creativi, amanti del buon cibo e del buon bere.

La zona brulica di colorati murales che esprimono l’anima artistica del quartiere che non a caso ospitò artisti del calibro dei fratelli Citti e di Pierpaolo Pasolini. Barbe lunghe, sigarette e lunghe chiacchiere esistenziali: Pigneto è vivace e trasandato.

Parleranno del Pigneto:

*Luca Vecchi - regista e attore

*Luzy L - dj (live)

*Wunderkammern - galleria d'arte

*Contestarockhair - popup salon

*Vera di Lecce - cantante (live)

*HOS - street artist

*Radiation Records - musica e vinili

*Viveri - al bar