Le sorprese non vanno in vacanza a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio. Il mese di agosto, infatti, porterà un’ondata di anteprime, con la programmazione in arena di alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica.

Si inizia domenica 12 agosto, con il sequel del musical che ha fatto ballare una generazione sulle note degli ABBA, Mamma mia! Ci risiamo di Ol Parker.

A dieci anni da Mamma Mia, siamo invitati a tornare nella magica isola greca di Kalokairi e a seguire i nuovi risvolti della storia di Donna e di sua figlia Sophie, in un costante incrocio tra passato e presente: un modo per capire, finalmente, come le scelte fatte da Donna in gioventù hanno influenzato il suo essere mamma e anche sua figlia Sophie.

Il film segna il ritorno del cast originale (il Premio Oscar® Meryl Streep nella parte di Donna; Julie Walters in quella di Rosie, e Christine Baranski in quella di Tanya. Amanda Seyfried e Dominic Cooper interpretano nuovamente Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e il premio Oscar® Colin Firth tornano nei ruoli dei tre possibili padri di Sophie: Sam, Bill e Harry),

affiancato da nuovi membri tra cui Lily James.

Mamma Mia! Ci risiamo: l'anteprima a Piazza Vittorio

Prezzo unico 7€



Formula fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 in omaggio

Attraverso questo link è possibile acquistare i biglietti anche dal web e consultare tutti i film in programma a Piazza Vittorio fino al 2 settembre.