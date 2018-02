Mamma.... ieri mi sposo!!, la divertente commedia diretta da Patrick Rossi Gastaldi, con Sandra Milo, Gino Rivieccio, Fanny Cadeo, Marina Suma ed Ettore Massa sul palco del Teatro Manzoni di Roma dall'1 al 25 marzo

Un cast d'eccezione per l'esilarante commedia diretta da Patrick Rossi Gastaldi: Sandra Milo, Gino Rivieccio, Fanny Cadeo, Marina Suma, Ettore Massa sono i protagonisti di Mamma.... ieri mi sposo!! (Twixt) di Clive Exton, in scena al Teatro Manzoni di Roma dal 1° al 25 marzo.

La pièce, ambientata negli anni '70, è ispirata alla grande tradizione del teatro comico inglese, dove gli equivoci, le menzogne, gli scambi di persona, generano situazioni comiche e paradossali. Straordinari meccanismi teatrali dove la risata scaturisce spontanea nello spettatore.

Un uomo sui cinquant'anni (Gino Rivieccio), apprensivo e assolutamente sprovveduto, ha tenuto nascosto alla madre (Sandra Milo), gelosa e possessiva, il suo matrimonio. E..., particolare da non sottovalutare, essendo succube di questo rapporto così morboso, ha celato a sua moglie (Marina Suma) l'esistenza di una suocera così “singolare”.

Per poter mantenere l'equilibrio familiare, inventa ricorrenti viaggi di lavoro, mentre in realtà, si rifugia in un villino di campagna per incontrare la sua adorata mammina!

Ma, una sera, il nostro eroe si trova in casa la segretaria (Fanny Cadeo), inseguita da un marito furioso, la madre, il suo socio in affari... e infine anche la moglie.

E' costretto così ad accumulare frottole su frottole, per evitare pericolose rivelazioni, ma, alla fine, la verità finirà per emergere.

Cosa deciderà il nostro “grand'uomo”? Restare con la moglie, tornare con la madre, fuggire con la segretaria, o....? Bisogna scoprirlo al Teatro Manzoni!!

Teatro Manzoni_Via Monte Zebio 14 - 00195 Roma Tel. 06/3223634 www.teatromanzoni.info

Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17-21. Domenica ore 17.30, lunedì riposo. Martedì 20 marzo ore 19 - giovedì 22 marzo ore 17-21.