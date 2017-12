Mambo Puente Orquesta

Un progetto fortemente voluto da Elvio Ghigliordini in veste di direttore, arrangiatore, compositore e flautista. 21 musicisti straordinari per omaggiare il grande Tito Puente attraverso la sua musica, con uno spettacolo pieno di ritmo e passione che ci farà rivivere la magica epoca del mambo e del “Palladium”, il tempio della musica di New York dove, negli anni ’60, le orchestre di Machito, Tito Rodriguez e Tito Puente si sfidavano a suon di Mambo.