Mambo Puente Latino Orquestra: il Carnevale del Cotton Club

IL CARNEVALE SUDAMERICANO PASSA PER IL COTTON CLUB CON LA MAMBO PUENTE LATINO ORQUESTRA



L’orchestra Mambo Puente Latino Orquesta, composta da 22 straordinari musicisti, ci farà rivivere la magica epoca del mambo e del “Palladium”, il luogo sacro della musica di New York degli anni ’60, dove le orchestre di Machito, Tito Rodriguez e Tito Puente si sfidavano a suon di Mambo.



Elvio Ghigliordini qui in veste di direttore, arrangiatore, compositore e flautista, che ha condiviso spesso il palco con la madrina della musica latina Celia Cruz, Cheo Feliciano, Josè Alberto “El Canario” e molti altri musicisti legati a Tito Puente, ha voluto fortemente questo progetto.



Foto di Fabrizio Sodani



Line up:

ELVIO GHIGLIORDINI DIREZIONE, ARRANGIAMENTI, FLAUTO

CARLOS PAZ VOCE

CARLO COPPOLI VOCE

PAOLO FARINELLI SAX

PATRIZIO DESTRIERE SAX

GIANLUCA VIGLIAR SAX

LUCA PADELLARO SAX

MAURO MASSEI SAX BARITONO

CORRADO VECCHI TROMBA

CLAUDIO ZENOBIO TROMBA

MATTEO COSTANZO TROMBA

ENZO COLLACCHI TROMBA

SERGIO BATTISTA TROMBONE

CARMINE PAGANO TROMBONE

STEFANO COCCIA TROMBONE

FERNANDO PENA PIANO

PAOLO COZZOLINO BABY BASS

REYNALDO BASULTO TIMPANI

CLAUDIO COLETTI CONGAS

SALVATORE SUMMA BONGO



START DINNER 20.30

START LIVE 22.30



LIVE SHOW €15



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it