Mamavegas + The Shalalalas a 'Na Cosetta

Il format itinerante “That’s all Folks!” fa nuovamente tappa a Na cosetta con due ospiti freschi di nuovi progetti musicali. Da un lato i mamavegas - con il terzo album "MMM" (etichetta 42Records) viaggiano spediti tra sonorità indie rock ed elettroniche, ballate folk e psichedelia, jazz con deviazioni new wave - dall'altro il duo superfolk The Shalalalas (etichetta Bassa Fedeltà) impegnato tra colonne sonore per fiction Rai e con un nuovo disco molto atteso pronto da lanciare.

Il programma radiofonico, in onda online su The Roost (theroost.it), è uno spettacolo dal vivo in cui tutto accade rigorosamente in presa diretta e on-air davanti al pubblico.

Ospiti e live set - Mamavegas e The Shalalalas

Conducono - Valerio Mirabella | esploratore radiofonico, musicofilo incallito, producer e dj dai gusti precisi e inesorabili tra cui un’innata passione per la cultura afro americana. Fondatore della web radio The Roost.

Diletta Parlangeli | Giornalista professionista pop nell’animo, scrive di spettacoli per Il Fatto Quotidiano e di tecnologia (internet e social media) per Wired Italia e La Stampa. Conduce il programma Kudos su Rai4.