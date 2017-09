Maltagliati colorati: laboratorio per bambini

In occasione del Vintage Market di Largo, in programma il 24 settembre, ci saranno anche dei divertenti laboratori per bambini.

Alle ore 12. Ti Cucino Io Laboratorio di Pasta fresca: "Maltagliati colorati"

I bambini si divertiranno a colorare e a stendere con il mattarello l'impasto e poi via libera con tante formine per fare stampi di pasta diversi che si potranno portare a casa da cuocere (Senza Glutine e senza lattosio) Età: dai 5 anni in su, sotto solo se accompagnati.

INFO: info@ticucinoio.it