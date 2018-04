Venerdì 27 Aprile 2018



▃ ▅ ▆ MALMÖ ▆ ▅ ▃ live at Wishlist Club



w/ «« Mardi Gras »»



- Apertura porte h.21:00

- Start live h.22:00



MALMÖ È UNA META, UN POSTO LONTANO DA RAGGIUNGERE. I MALMÖ NON SONO SOLO UNA BAND POST ROCK, I MALMÖ SONO UN VIAGGIO LENTO, SENZA FRETTA.



Venerdì 27 Aprile imperdibile live della band campana assieme ai «Mardi Gras», storico gruppo che torna a 3 anni di distanza dall'ultimo album per presentare il nuovo singolo, "Shoes", e la nuova formazione.

Presente anche la "Ti amo da morire onlus" che si occupa di sostegno in caso di violenza sulle donne e il blog culturale "Slowcult" tra i piu amati sollecitatori culturali della Capitale

MALMO

I Malmö nascono nell’autunno del 2014, partendo dalla stesura di alcune idee musicali di Daniele Ruotolo (voce e chitarra). A fine 2014 registrano alla Casetta studio quello che sarà il loro primo demo.

Nasce così “Palloni aerostatici”: un demo di 5 brani accompagnati da una serie di illustrazioni di Vincenzo Del Vecchio (batteria e glockenspiel), che delineano immaginario e atmosfere evocati dalla band. Marco Normando al basso e Vincenzo De Lucia alle chitarre e piano completano la formazione.

Il demo riscuote un discreto interesse sia di pubblico che da diversi addetti ai lavori, ricevendo anche alcune recensioni dall’estero.

Nella primavera del 2015 cominciano una serie di concerti, con partecipazioni a diversi festival, condividendo il palco con vari artisti, tra i quali Fast animals and slow kids e Lo stato sociale.

A Luglio aprono il concerto dei Be Forest e ad ottobre sono tra i finalisti nazionali del MEI. Insieme al 2016 arriva l’incontro con

Massimo De Vita (Blindur) produttore e musicista campano con il quale nel maggio dello stesso anno cominciano le pre produzioni del loro primo disco, con la collaborazione di Paolo Alberta per i missaggi e Biggi Birgisson (storico fonico dei Sigur Ros) che cura il mastering.

Per la realizzazione del disco organizzano un concerto crowdfounding che sfocerà in un clamoroso sold out allo Smav. Sullo stesso palco la sera dell’11 Marzo, si sono esibiti Coma Berenices, P.O.P.P.O., Blindur. Nell’estate del 2016 terminano le registrazioni del disco e si esibiscono sul palco del Meeting del Mare.

Il 13 ottobre è uscito “Manifesto della chimica romantica” il primo album dei Malmö per l’etichetta Manita Dischi/Aufioglobe.



Daniele Ruotolo – Chitarra e voce

Vincenzo De Lucia – Piano e chitarra

Marco Normando – Basso e cori

Vincenzo Del Vecchio – Batteria e Glockenspiel



MARDI GRAS

A tre anni dal loro ultimo album finito negli studi di Abbey Road di Londra e dopo aver festeggiato i dieci anni di attività discografica e live, culminati con la loro partecipazione allo Sziget Festival di Budapest, svariati tour irlandesi e ripetuti passaggi radio sulle radio italiane, americane ed europee, i Mardi Gras, con la nuova formazione, tornano con il singolo “Shoes”, un brano soul rock con un trascinante groove che narra di come le nostre diversità (rappresentate dall’indossare tutti scarpe cosi diverse) sono anche le nostre ricchezze dalle quali attingere.

Swing, rock’n’roll moves e diversi modi di vivere coesistono cosi con grande vigore.

Il video del brano, girato con un bianco e nero cinematografico da Sante Sabbatini (al fianco di Martin Scorsese in "Silence") è un sentito omaggio alle band che ancora oggi frequentano le sale prove, e i loro boxes, creando nuove canzoni incontrandosi e mischiando le loro energie e creatività.

Il brano è disponibile su tutti gli stores digitali

La band è tornata anche sui palchi ed ha suonato al Circo Massimo l 8 Aprile al Good Deeds Day, la giornata internazionale delle buone azioni, che si è svolta assieme alle 2 stracittadine



https://www.youtube.com/watch?v=4mEf5d8hHAo&feature=youtu.be





Mardi Gras

info@mardigrasmusic.it

www.mardigrasmusic.it

www.facebook.com/mardigrasband

www.instagram.com/mardigrasroma



