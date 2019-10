Malìa, Il Salotto Musicale fra 800 e 900

Concerto Spettacolo in costume

‘Malia è un viaggio che attraversa la poesia e la musica vissuti come inscindibile connubio nel tentativo di rappresentare una storia, un emozione, un’anima …’



"Le immagini si affastellano, si nutrono del potere evocativo delle voci potenti e melodiose degli interpreti qui riuniti in un ensemble di collaudata efficacia.



I versi ispirati dei poeti (con i quali il compositore abruzzese Francesco Paolo Tosti collaborò a lungo), si mescolano alle note struggenti di alcune tra le più belle e note romanze che siano mai state composte…



Rivalità fra cantanti e musicisti, incontri, amori, ricostruiscono il mondo musicale delle serate di allora e di ‘oggi’ nella loro sempre immutata realtà.



Una serata all’insegna della leggerezza e della raffinatezza, per un originale spettacolo di notevole qualità artistica, creato con l’intento di dare corpo alle suggestioni (di volta in volta appassionate, tristi, allegre ed esilaranti) evocate dall’ambiente e dalla situazione, ricreando, con l’esecuzione di arie da camera e romanze da salotto, valzer, canzoni napoletane d’autore e la lettura di poesie e brani letterari, quella che era la tipica atmosfera dei salotti borghesi e nobiliari dell’ottocento.



La padrona di casa riserverà a tutti voi ospiti, esecuzioni preziose in patinate sfumature d’altri tempi.

Calatevi in questa deliziosa atmosfera d’epoca…

Vi aspettiamo! Siete tutti invitati!!! "

Le più belle musiche Di F.P. Tosti, Canzoni Napoletane d'autore, brani strumentali.



Roberta De Nicola / Cristina Cappellini , soprani

Tiziana Pizzi, contralto

Matteo Sartini / Carlo Napoletani , tenori

Massimo Simeoli, baritono



SONORITA' ITALIANA Ensemble

Alberto Vitolo, maestro concertatore



Roberto Braida, collaborazione alla regia

Dialoghi di Matteo Sartini

Da un' idea di Alberto Vitolo e Tiziana Pizzi



A cura di Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti

