Da Sanremo all'Auditorium: Maldestro in concerto. Maldestro, secondo classificato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte, vince con "Canzone per Federica" il Premio della Critica 'Mia Martini'. Il riconoscimento è stato assegnato dai giornalisti accreditati nella sala stampa dell'Ariston. Nei giorni del Festival Maldestro è l’artista che ha ricevuto il maggior numero di riconoscimenti come il Premio Lunezia, il Premio Enzo Jannacci, il Premio Assomusica e il premio conferito dalla Regione Basilicata per il miglio videoclip.

“Canzone per Federica” fa parte del nuovo disco di inediti del cantautore dal titolo “I muri di Berlino”, uscito a marzo. Nel disco anche il brano “Abbi cura di te”, presente nella colonna sonora del nuovo film di Massimiliano Bruno, “Beata Ignoranza”, con Alessandro Gassman e Marco Giallini. Maldestro è la prova tangibile che una proposta di qualità può trovare il consenso del grande pubblico. L’artista, rivelazione della scena cantautorale degli ultimi 2 anni, è un autore raffinato dalla voce graffiante che racconta nelle sue canzoni e nei suoi spettacoli l'amore, la rabbia, la speranza, il disagio e la disperata voglia di vivere di un giovane poeta dei nostri tempi senza rinunciare ad un'ironia piena di vita, cuore della sua musica, riuscendo a cogliere la magia profonda delle mille sfaccettature delle cose umane.