MakeAnObject La grande mostra antologica di MAURIZIO CASIRATI negli spazi della prestigiosa Galleria Angelica di Roma dal 7 al 12 marzo 2017 Il vernissage di apertura della mostra si terrà martedì 7 marzo alle ore 17.00 Gli spazi della prestigiosa GALLERIA ANGELICA di Roma [Biblioteca Angelica - Via Sant'Agostino] ospiteranno la seconda tappa della mostra antologica MakeAnObject di MAURIZIO CASIRATI: sculture, dipinti e lampade per raccontare quasi venti anni di arte e design. Si inaugurerà MARTEDI 7 MARZO 2017 [alle ore 17.00] MakeAnObject, la grande mostra antologica di Casirati: sino al 12 MARZO 2017 Roma accoglierà una selezione di opere in grado di raccontare quasi venti anni di pittura, scultura, design e ricerca dell'artista lombardo. Quattordici sculture, dieci dipinti, quattro lampade e un polittico sono il corpus della mostra di Casirati, le cui opere sono state selezionate nel rispetto del percorso artistico condotto sinora dall'artista. La mostra romana permetterà di ammirare in anteprima un'opera dedicata al genio del cinema Stanley Kubrick e altre tre opere pittoriche sono legate al grande schermo: un ritratto di Philip Seymour Hoffmann, un polittico dedicato a Ingmar Bergman e un dipinto ispirato alla cinematografia di genere 'exploitation' degli anni Settanta. La prima tappa di questo percorso espositivo è stata la città di Napoli: a maggio/giugno 2016, il PAN | Palazzo delle Arti Napoli ha, infatti, accolto le opere dell'artista che saranno ospitate a marzo 2017 in una nuova, ampia mostra capitolina. Il percorso artistico di Maurizio Casirati, in arte 'MakeAnObject', è iniziato 20 anni fa quando, trasferitosi a Napoli dalla provincia di Milano, ha iniziato a cambiare volto a materiali di recupero, come legni spiaggiati, vecchi mobili, pietre e marmi di risulta, che nelle sue mani acquistano nuova vita. Maurizio Casirati MakeAnObject Galleria Angelica | via Sant'Agostino, 11 | Roma - Rome [Italy] dal 7 marzo al 12 marzo 2017 [7th march > 12th march] - inaugurazione / vernissage 7 marzo 2017 [7th march] | 17:00 - 20:00 - aperitivo di chiusura / finissage 12 marzo 2017 [12th march] | 10:00 - 13:00 #makeanobject #mauriziocasirati #makeanobjectrome UFFICIO STAMPA MICHELANGELO COMUNICAZIONE + 39 338 8545610 michelangelocomunicazione@gmail.com