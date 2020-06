Make art not war, collettiva d'artisti

L’associazione culturale ARS - Art Space ha l’onore di presentarvi la terza edizione della mostra collettiva “MAKE ART NOT WAR”, che si terrà questa volta a Roma presso la galleria MEDINA. L’inaugurazione avrà luogo il 3 luglio 2020, a partire dalle ore 18:00. La mostra di arte contemporanea vedrà la partecipazione di oltre 20 artisti emergenti internazionali.



La mostra “Make Art Not War” sarà quindi dedicata all’Arte contro la Guerra, contro le violenze del mondo. Gli artisti tramite le loro opere sono invitati a farci vedere il bello come un manifesto contro la situazione attuale nel mondo, mettendo, attraverso l’arte, il loro contributo a favore della pace. Essi dovranno rappresentare quella famiglia che, avendo sempre sofferto durante le guerre, diviene manifesto di protesta contro la guerra.

Una volta esistevano “I pittori di Guerra”, ma oggi cerchiamo “I pittori della Pace”. Perché anche l’arte ha il potere di essere ascoltata “senza voce”, parlando a favore della famiglia.

La mostra si svolgerà a Roma dal 3 al 9 luglio 2020 (da venerdì a giovedì) presso la Galleria MEDINA in via Angelo Poliziano, 32-34-36

OPENING il 3 luglio ore 18:00.

Ingresso libero su prenotazione arsartspace@gmail.com