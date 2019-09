Máimía Fashion Party

Vi aspettiamo domenica 29 settembre

dalle ore 16:00 alle 22:00

a SpazioCima in Via Ombrone, 9 Roma

INGRESSO LIBERO

Dalla creatività e dalla personalità multisfaccettata di Marta Mantuano e Milena Giovannetti, nasce del 2011, il brand romano “Máimía”.

Moda & fashion rigorosamente made in Italy, per una donna moderna e stylosa, sempre al passo con i tempi e sempre attenta alle nuove tendenze.

Máimía veste una donna da un carattere deciso, senza sacrificare praticità e seduzione, in perfetta sintonia con la vita di tutti i giorni, in una parola unica una donna che fa dell’originalità il suo stile. La collezione Máimía A/I 2019-2020 è caratterizzata dall’utilizzo di tessuti mescolati tra loro: pizzo, seta, viscosa e lana, adatta a tutte le ore del giorno e della notte ed a tutte le vestibilità.

Una “capsule” è dedicata all’ecopelle e a tutte le sue declinazioni: stampata, spazzolata, borchiata, per soddisfare i gusti di tutte le donne, da quelle con animo più romantico a quelle più rock, per uno stile unico ed inconfondibile.

Nella nuova collezione viene utilizzato un altro must di stagione il tartan scozzese, sia nelle giacche che nei pantaloni, la seta per giacche strutturate e kimono e per la sera completi in tessuto di lurex. Non mancano, come in tutto il made in Italy che si rispetti maglieria dipinta a mano, abbinata ad accessori sempre dipinti a mano, che fanno di Máimía un brand moda a 360°. Tutti i capi sono rigorosamente in edizioni limitate e fatti a mano!

Appuntamento a SpazioCima il 29 settembre dalle 16.00 alle 21.00 per festeggiare insieme la nuova collezione A/I 2019-2020 e gli 8 anni di questa splendida realtà di moda e fashion tutta al femminile, dedicata a tutte le donne!!!

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2507027819389077/

Máimía Facebook: https://www.facebook.com/M%C3%A1im%C3%ADa-700331556759126/

Máimía Instagram: https://instagram.com/maimialimitededition?igshid=1uxt9mkjqw4k4

