Mago Merlino e l’incantesimo delle Civette

Visita guidata con giochi teatrali e laboratorio per bambini (dai 5 agli 8 anni)



DOMENICA 3 NOVEMBRE DUE TURNI: ORE 11 E ORE 15,30



In compagnia della GNOMA GELSOMINA (Michela Barone guida turistica abilitata) e di un imbranato MAGO MERLINO (Maury Incen, attore e docente teatrale) i bambini saranno i protagonisti di una bizzarra visita guidata all’interno della magnifica Casina delle Civette a Villa Torlonia.



Durante la visita, che prevede nozioni storiche sul Principe Torlonia e artistiche sulla sua straordinaria dimora, i bambini saranno coinvolti in giochi teatrali che li porteranno a conoscere gli animali rappresentati nelle vetrate della Casina delle civette.

LABORATORIO

Al termine della visita, se le condizioni metereologiche lo permetteranno, il gruppo si riunirà nei pressi del vicino stadio e, all’aperto, i bambini costruiranno una simpatica civetta portafortuna (materiali forniti da “Quattro passi nel tempo”).

In caso di cattivo tempo, ai bambini saranno consegnati i materiali con le istruzioni per costruire la civetta portafortuna direttamente a casa con mamma e papà.



COSTI:

VISITA ANIMATA E LABORATORIO

Bambini: 10 euro + un adulto accompagnatore gratis per ogni bambino

Secondo adulto: 5 euro

INGRESSO ALLA CASINA DELLE CIVETTE

- Sempre Gratuito per i bambini;

- N.B.: Il biglietto di ingresso alla Casina delle Civette, essendo la prima domenica del mese è GRATUITO per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza.

- Per i non residenti (adulti) il costo è di 6,00 euro.

APPUNTAMENTO

Primo turno: Domenica 3 novembre 2019 ore 11,00 davanti all’ingresso principale di Villa Torlonia, Via Nomentana 70.

Secondo turno: Domenica 3 novembre 2019 ore 15,30 davanti all’ingresso principale di Villa Torlonia, Via Nomentana 70.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazione al 339.8346689 anche WhatsApp (Michela)

SOLO PER INFORMAZIONI

Pagina facebook https://www.facebook.com/Quattro-passi-nel-tempo-100258584686732/?modal=admin_todo_tour

Gallery