Magnetic Orchestra in concerto a Villa Celimontana

ll trio Magnetic Orchestra è noto per la sua energia dimostrativa, la sua inventiva e per la sua originalità. Sempre sul pezzo, gioca con i contrasti, cercando di sorprendere il pubblico, con una musica immediata, allegra, che va sempre in una direzione inaspettata.

Viaggiando nell’universo dei standard, il trio integra anche composizioni personali che diventano pretesto per sfociare verso l’improvvisazione.

La Magnetic Orchestra dà vita ad una musica vitale, generosa e sempre ancorata nella tradizione del jazz. Insieme a loro, come special guest, ci sarà il grande sassofonista francese Stephane Moutot alla Tromba.

Line-up

Benoit Thévenot, piano

François-Régis Gallix, contrabbasso

Nicolas Serret, batteria

Stephane Moutot, sassofono