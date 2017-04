Magnalonga a Montebuono: la passeggiata enogastronomica immersa nella Natuta

Passeggiata enogastronomica. Il percorso si snoda attorno la campagna Sabina partendo dal centro storico di Montebuono fino a giungere al borgo medioevale di Rocchette di Torri in Sabina e, per i più coraggiosi, fino all’antico castello di Rocchettine.

Su sentieri sterrati, paesaggi estremamente variegati,con natura selvaggia prevalentemente collinare con piccoli tratti immersi nella montagna.

Turismo, agricoltura, natura, cultura, sport e benessere a due passi dalla Capitale sono aspetti talmente preziosi che è una follia non puntarci

1° TAPPA –PARTENZA PIAZZA VINCENZO SAPORA. Iscrizione,consegna gadget. Colazione con cappuccino/caffè e cornetto presso il bar del paese. Ci si avvia per il sentiero “Naturae”

2°TAPPA- Chiesa Madonna dei Monti. Degustazione olio extra-vergine d’oliva DOC ottenuto esclusivamente dalle olive di ottima qualità coltivate nelle nostre colline.Offerta dalla Azienda Agricola di Daniela di Mario. Montebuono (RI) Produzione di olio extra vergine di oliva biologico

3° TAPPA- Sentiero Madonna dei Monti. Riprendiamo il cammino lungo il sentiero Madonna dei Monti con degustazione di salumi offerta dall'Azienda Agricola locale di Alessandro Rocconi.

4° TAPPA- SOSTA NEL VERDE. Si prosegue nel verde della sabina con paesaggi ricchi di panorami a confine con l’Umbria. In questa zona di felice equilibrio ambientale, lontana dalla caotica modernità, Giuseppe e Paolo della Croce vi presentano una azienda agricola modello: moderna nelle strutture,antica e tradizionale nelle procedure, pienamente affidabile nel prodotto. Nel cuore dei ricchi pascoli dei comuni di Montebuono e Torri,dove le vacche nutrici pascolano allo stato brado e tra colline dove prosperano boschi e uliveti millenari,nel segno di un’antica tradizione di famiglia degusteremo i prodotti “DELL’AZIENDA AGRICOLA DELLA CROCE”. Le Carni, prodotti derivati da macellazione di bovini e suini cresciuti per gran parte del tempo in montagna, l’olio ed i formaggi.

5° TAPPA - SOSTA NEL VECCHIO SENTIERO. Si riprende il cammino lungo l’Itinerario rurale attraverso una impervio sentiero mulattiero immerso nel bosco. Paesaggi estremamente variegati, con natura selvaggia ancora incontaminata,colline a tratti povere e brulle ed a tratti ricoperte da maestosi boschi e leccini secolari. Lungo il cammino incontrerete le signore del Paese che immerse nel verde vi faranno degustare frittata con asparagi selvatici ed erba amara il tutto accompagnato da pizza cotta al forno a legna.

6°TAPPA-SOSTA NELLA VERDEGGIANTE MONTAGNA. Lungo il sentiero, in un’area immersa nella tipica macchia mediterranea un fantastico aperitivo con supplì e falloni ripieni di verdure locali cucinati con le antiche tradizioni del posto.

7°TAPPA- CENTRO STORICO ROCCHETTE. La strada conduce in discesa direttamente all’antico Borgo Medioevale di Rocchette: la rocca sorge nel punto in cui la valle subisce un forte restringimento, a strapiombo sulle acque del torrente Aia. L’ambiente intorno alle fortificazioni è sicuramente uno dei più suggestivi che si possono incontrare nella Sabina del versante Tiberino,ricco di boschi e corsi d’acqua. Qui gli abitanti del paese vi faranno degustare saporiti fagioli con cotiche.

8° TAPPA – ANTICA ROCCA DI ROCCHETTINE e rientro in navetta al CENTRO STORICO MONTEBUONO. Dall’alto vigila da sempre un’ antica rocca Rocchettine,memoria storica di epoche e tradizioni lontane ma ancor più vive e sane. La fortificazione di Rocchettine ci appare ora come un tempo,a guardia delle vie di comunicazione che collegava la città di Rieti alla valle del Tevere e quindi di Roma. Ovviamente ora i traffici commerciali viaggiano su altre direttrici ma Rocchettine conserva ancora quella severa austerità tipica delle più grandi fortificazioni medievali ed è qui che giunti finalmente al termine l'organizzazione vi farà degustare un dolcetto dell’arrivederci.

INFORMAZIONI

• Partenza a gruppi di 50/60 persone ogni 20 minuti dalle ore 8:30 alle ore 11:30

• Parcheggio gratuito presso i nostri parcheggi

• Servizio bus gratuito per il rientro da Borgo Medioevale Rocchettine a centro storico Montebuono per i partecipanti

• Lunghezza percorso 11km circa in passeggiata

• Chiusura iscrizioni 600 partecipanti

-Iscrizione in loco

• ADULTI: 25 €

• BAMBINI:15€ bambini fino ai 12 anni

Per ulteriori info:

339.6514908 Alessia E.

339.3332893 Alessia C.