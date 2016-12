Magie e palloncini sulla Terrazza Caffarelli - Un pomeriggio all’insegna della magia e del divertimento con spettacoli di marionette e giochi di prestigio in un luogo altrettanto magico, la splendida Terrazza Caffarelli dei Musei Capitolini. Durante gli spettacoli, e per l’intera durata dell’evento, un’animatrice rallegrerà ulteriormente l’atmosfera con palloncini, marshmallow e caramelle per tutti! Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A cura di Le Voilà Banqueting

Magie e palloncini ai Musei Capitolini - Terrazza Caffarelli

30 dicembre 2016 ore 16