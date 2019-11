Magico Natale ai Parioli (in contemporanea con la mostra di Frida Kahlo)

Tutto è pronto per la terza edizione di "Natale magico ai Parioli", market natalizio e non solo, in programma a SET - Spazio Eventi Tirso, dal 30 novembre al 15 dicembre 2019 in contemporanea con la Mostra/Evento “Frida Khalo il caos dentro".

Il programma

La Terza Edizione di Magico Natale ai Parioli by Officine Creative Market allestirà un affascinante market natalizio, ma anche un temporary shop dal lunedi alla domenica per tutta la famiglia, dove trovare dalle decorazioni artigianali natalizie alla moda, dagli accessori, bijoux, gioielli all'artigianato e design, dai dolci natalizi alla cosmetica, profumi e tanto altro.

Quindici giorni di shopping natalizio e intrattenimento con area food e musica live.

Come partecipare

Se sei un espositore e vuoi partecipare al Natale magico ai Parioli, puoi scegliere i seguenti periodi:

dal 30 novembre al 15 dicembre (intero periodo)

dal 30 novembre al 6 dicembre

dal 7 al 10 dicembre

dall' 11 al 15 dicembre

Pacchetti di partecipazione creati su misura per l'Espositore ,della durata di 4/5 o 6 giorni , ognuno contenente un weekend (sab + dom) di Mostra Mercato vera e propria, classica, natalizia con tante categorie merceologiche di shopping , food,live music e intrattenimento per bambini, e 2/3 o 4 giorni infrasettimanali di vero e proprio Temporary Shop, con l’occasione unica di avere un vero e proprio corner commerciale, nel cuore dei Parioli, in una location su strada con vetrine, circondata da negozi, attività, uffici e mercato rionale, dove poter anche ricevere i clienti accogliendoli con un aperitivo.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/magiconataleaiparioli/

officinecreativemarket87@yahoo.com

o via WA al 3498774204